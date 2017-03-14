В Анапе начали борьбу с комарами в плавнях

В Анапе в марте стартовал сезон борьбы с комарами. Специальные реагенты распыляют с воздуха.

Вертолет Ми-2 оснастили специальными баками, в которые можно залить 1 тыс. л препарата. Несколько дней специалисты будут обрабатывать береговую зону плавней в районе Витязевского лимана.

«В связи с аномальными погодными условиями произошел сдвиг в развитии разносчиков паразитарных заболеваний и комаров — переносчиков вируса Зика и лихорадки Западного Нила. Произошел где-то на три недели раньше. В связи с этим сейчас экстренно выполняем такие работы», — рассказал директор санитарно-эпидемиологической компании Анатолий Жулев.

Специальный препарат под названием «Бактицид» распыляют в местах, где активно размножаются комары. Всего в ближайшее время планируют обработать 175 га. Для борьбы с вредителями используют и современные технологии. Беспилотники могут за час опрыскать биологическими средствами 3-4 га.

Этот химикат для борьбы с вредными насекомыми используют уже много лет. Он абсолютно безопасен для других обитателей водоемов, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник