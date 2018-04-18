В Анапе начали обработку детских санаториев от клещей

Беспилотники облетают территории детских лагерей, санаториев и баз отдыха. На борту у машин находятся баки со спецсредством.

Каждый дрон может брать на обработку территорий до 14 л химикатов. Менее чем за четыре минуты один такой летательный аппарат обрабатывает полгектара.

«Зима была теплая. Клещи активизировались раньше срока. Где-то в начале апреля, даже в конце марта уже были зафиксированы случаи обнаружения», — рассказал инструктор-дезинфектор Эдуард Шарипов.

Там, где беспилотникам работать тяжело, листву и траву обрабатывают вручную. За три недели апреля специалисты уже прошли 60 га. Успеть планируют до конца мая — за две недели до заезда первой детской смены в Анапу.

Такие обработки территорий сейчас проходят по всему краю.

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