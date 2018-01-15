В Анапе начали закладывать яблоневый сад интенсивного типа

Соглашение о реализации этого инвестпроекта стоимостью 371 млн рублей подписали в 2016 году на форуме в Сочи.

Уже произвели закладку 200 га садов, закупили оборудование капельного орошения, завершают строительство насосной станции для полива сада.

Инвестор — ЗАО ОПХ «Анапа» — после выхода на проектную мощность планирует сбор урожая в количестве 9 тыс. т в год.

Кроме того, инвестор завершает строительство холодильника на 2,5 тыс. т. Объем инвестиций в объект составляет 50 млн рублей.

Ожидается, что объекты будут сданы в эксплуатацию в 2018 году. Их реализация позволит создать на курорте дополнительно 100 рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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