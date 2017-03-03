В Анапе наградили участников детской киноакадемии

Во Всероссийском детском центре «Смена» в Анапе подвели итоги зимней киноакадемии. Более 300 школьников снимали документальные и игровые картины.

Для этого детям пришлось подниматься в горы, карабкаться по деревьям и даже вытаскивать утонувшую камеру из моря. На суд жюри представили 50 работ, поставив рекорд по количеству отснятого материала.

«Сейчас поколение очень талантливых детей растет. Они все впитывают быстрее нас в десять раз. На то, чтобы это изучить, нам требовалось 10-15 лет. Они могут выучить сейчас за год-два. Главное, чтобы они впитали в себя только хорошее», — считает член Союза кинематографов России Владимир Потапов.

Статуэтки вручили лучшим операторам, режиссерам, сценаристам, актерам и монтажерам.

За три недели ребята смогли познакомиться и поработать с профессионалами кино и анимации. Следующая киноакадемия пройдет в детском центре «Смена» летом, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», зимняя киноакадемия открылась 10 февраля во Всероссийском детском центре «Смена» в Анапе. По словам организаторов, выпускники киноакадемии прошлых лет уже снимаются в полнометражных фильмах.

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