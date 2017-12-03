В Анапе нашли пропавшую школьницу

Девочку обнаружили в поселке Супсех. Ее здоровью ничего не угрожает.

Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.

По поручению главы Анапы Юрия Полякова, работы по поиску ребенка были усилены с 12:00. Поляков провел совещание с сотрудниками администрации и представителями полиции.

Всего в поисках участвовали более 400 человек. Это представители правоохранительных органов, казачества, органов ТОС, муниципальные служащие, студенты, волонтеры, тренеры спортивных школ. Отдельно в Супсехском сельском округе, где живет семья девочки, работали 35 человек, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе 2 декабря по дороге из школы пропала девятилетняя девочка. В муниципалитете создали оперативный штаб для поиска пропавшей школьницы.

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