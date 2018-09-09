В Анапе назвали победителей фестиваля «Киношок»

Картина «Мунабия» режиссера Таалайбека Кулмендеева из Киргизии стала лучшей в конкурсе полнометражных фильмов.

Также лента получила приз за лучший сценарий — его авторы Казат Акматов и Таалайбек Кулмендеев.

«Сугубо авторское кино, которое, несомненно, войдет в фонд мирового кино. Стоит отметить ярчайший визуальный ряд, передающий любовь создателей к природе Кыргызстана и людям. Сюжет картины пересекается со знаменитой историей Ромео и Джульетты, перенесенной в современный Кыргызстан. Это редкий пример настоящего национального кинематографа», — отметил программный директор и куратор конкурса полнометражных фильмов Александр Соломонов.

Лучшим по режиссуре фильмом стал «Дед» Алексея Шемеса, в котором Владимир Толоконников получил награду за лучшую мужскую роль. Приз за лучшую женскую роль — у Нарине Григорян в фильме «Ева» режиссера Анаит Абад.

Призы за лучшую музыку к полнометражному фильму и за лучшую операторскую работу в полнометражном кино достались фильму «Ночная авария» — режиссер Темирбек Бирназаров, композитор Асылбек Озубеков, оператор Кабылжан Хамидов.

Лучшим короткометражным фильмом признано «Путешествие в Париж» режиссера Марии Поляковой, лучшим документальным — «Мастерская» Сергея Карандашова, в конкурсе телевизионных фильмов победила картина «Приличная семья сдаст комнату» Елены Яковлевой. В конкурсе детских фильмов «Киномалышок» — «По совести» Евгения Сергеева.

Фестиваль «Киношок» проходил в Анапе 2-9 сентября. В программе 67 кинолент — дебюты, российские и мировые премьеры художественных и документальных фильмов из десяти стран: Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Узбекистана, Украины, а также примкнувших в копродукции Великобритании, Италии и Польши, сообщает ТАСС.

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