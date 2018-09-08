В Анапе ночью произошло аварийное отключение света

В городе из-за непогоды 8 сентября были отключены три высоковольтных линии — на Пионерском проспекте и в западной части. К полудню аварийные бригады НЭСК одну из линий подключили.

Под аварийное отключение света в ночное время попали четыре сельских округа: Супсехский, Гайкодзорский, Анапский и Гостагаевский. Там сегодня работают семь бригад районных электросетей. Они же принимают заявки от населения Благовещенской, Суворов-Черкесского, Гостагаевской и Анапской, Юровки и близлежащих хуторов.

Бригады муниципального предприятия «Ремстрой» приступили к освобождению линий электропередачи от повисших на них сломанных веток деревьев. Работы уже провели на улицах Кати Соловьяновой, Гоголя, Крепостной, Протапова, Черноморской. Приступили к распилу и уборке веток в сквере Гудовича и на улице Шевченко, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

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