В Анапе новый участок трассы А-290 построят с применением передовых технологий

Высокоскоростная магистраль разгрузит город-курорт и избавит его от транзитного транспорта.

В Анапе рабочие приступили к новому этапу строительства скоростной четырехполосной дороги. Этот участок трассы Новороссийск-Керчь разгрузит курорт от транзитных автомобилей. Предусмотрены освещение, ограждение и шумозащитные экраны.

На новой дороге сделают три развязки и пять путепроводов. Для ускорения работ строят асфальтобетонный завод мощностью 100 куб. м/ч.

«На данном объекте применяются технологии, которые были использованы на строительстве подъездной дороги к Крымскому мосту. Есть такая технология ресайклинг — это устройство на стройплощадке с помощью применения специальной техники слоя цемента, перемешанного с щебнем в определенных пропорциях, которое дает достаточно прочное основание. Оно позволяет понять нам, что дорога будет служить долго и качественно», — сказал технический директор компании-генподрядчика Сергей Коршунов.

На пути строителей встречаются и земли, представляющие интерес для науки. Например, участок в районе хутора Воскресенского — культурный пласт, который сейчас исследуют археологи.

«Здесь находится большое античное поселение, оно датируется примерно 4-3 века до н. э. Пока только начинаем работать здесь. Нам попадаются хозяйственные ямы, встречается битая посуда керамическая античная, амфорная лепная керамика, несколько десятков бронзовых монет античных, наконечник стрелы был найден», — рассказал главный научный сотрудник инженерно-технического центра специальных работ и экспертиз Павел Соколов.

Новая магистраль начинается от кольцевой транспортной развязки в районе станицы Анапской, она соединится с федеральной трассой в районе Цибанобалки. На участке трудятся 140 рабочих и более 50 единиц техники — бульдозеры, экскаваторы, самосвалы и карьерные вездеходы.

Автодорога А-290 протяженностью 13 км будет открыта в декабре 2021 года. Ее пропускная способность — 35 тыс. автомобилей в сутки.