В Анапе новый военный госпиталь принял первых пациентов

Лечебное учреждение на 120 коек оснащено современным медицинским оборудованием.

В госпитале будут работать реанимационное, анестезиологическое, поликлиническое, диагностическое, хирургическое, травматологическое, неврологическое, терапевтическое отделения. Медучреждение оборудовано современным компьютерным томографом, эндоскопическими и ультразвуковыми диагностическими аппаратами.

Для экстренной доставки и эвакуации тяжелых больных на крыше оборудовали вертолетную площадку, способную принять как санитарный, так и транспортно-боевой вертолет Ми-8 АМТШ.

Сейчас лицензия на медицинскую деятельность получена, госпиталь укомплектован врачебно-сестринским персоналом.

В отделения госпиталя уже поступили первые военнослужащие и члены их семей. Их здоровье проверят с помощью компьютерного томографа 128-срезовой конфигурации, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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