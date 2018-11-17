В Анапе обсудили вопросы интеграции мигрантов в российское общество

На курорте состоялся круглый стол «Деятельность национально-культурных общественных объединений Краснодарского края по социокультурной адаптации и интеграции мигрантов, противодействию этническому экстремизму».

В мероприятии приняли участие представители краевой администрации, правоохранительных структур и более двадцати культурно-национальных объединений.

Заместитель директора департамента внутренней политики краевой администрации Петр Халанский подчеркнул, что основная задача мероприятия — выработать конкретные предложения по дальнейшему улучшению миграционной обстановки в регионе.

«Кубань — территория с особой региональной идентичностью, и всем приезжающим важно понимать наши традиции и обычаи, соблюдать их. Это является залогом социально-политической стабильности региона», — отметил Халанский.

Участники заседания обратили внимание на необходимость соблюдения приезжими миграционного законодательства, а также традиций и обычаев населения Кубани. В этом направлении ведет работу местный Центр интеграции мигрантов.

По итогам круглого стола подготовят предложения по рассмотренным вопросам и передадут их в краснодарский Центр национальных культур. Некоторые инициативы могут стать основой региональных законопроектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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