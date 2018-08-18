В Анапе объявили экстренное предупреждение из-за жары до 37° С

Такая температура продержится в районе от Анапы до Джубги 18-19 августа.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупреждает жителей и гостей региона о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности. Жителям рекомендуют избегать воздействия повышенной температуры, носить светлую воздухопроницаемую одежду, головной убор, передвигаться не спеша, чаще находиться в тени, не употреблять пиво и другие алкогольные напитки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Анапы.

При тепловом поражении следует немедленно перейти в тень, на ветер или принять душ, медленно выпить много воды и охладить тело, чтобы избежать теплового удара.

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