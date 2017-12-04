В Анапе объявили конкурс эскизов въездных стел

Обновленные стелы должны появиться на въездных трассах к новому сезону.

В конкурсе могут принять участие профессиональные архитекторы, дизайнеры, студенты и все, кто хотел бы внести вклад в формирование нового имиджа курорта. Заявки принимаются до 15 января 2018 года.

Участникам необходимо предоставить вид стелы в двух горизонтальных проекциях (вид спереди и сбоку) и план объекта (вид сверху, вертикальная проекция) с указанием основных размеров, аксонометрическую проекцию или перспективу, примерную увязку с профилем дороги и окружающим ландшафтом, краткое описание стилистического решения, а также материалов и технологий, применяемых для реализации проекта. Стелы должны быть разработаны в едином стиле, учитывать возможность размещения герба курорта и освещение в темное время суток.

Материалы нужно отправить на электронный адрес smi@anapa-official.ru в формате PDF или PPTX, в теме письма указать «На конкурс».

Лучшие проекты определит комиссия под председательством вице-мэра Анапы Анжелы Студеникиной. В состав комиссии войдут специалисты управлений архитектуры и градостроительства, ЖКХ, культуры, депутаты, представители Общественного совета города. По лучшим проектам будет составлена смета и принято решение о возможности их воплощения в жизнь, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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