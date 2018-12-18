В Анапе оштрафовали четырех заехавших под новогоднюю арку водителей

Нарушителей нашли и оштрафовали 18 декабря.

Полицейские за сутки наложили штрафы по 2 тыс. рублей на владельцев автомобилей Priora, Volkswagen, ВАЗ-2107 и Hyundai. Перед входом в световую арку установят еще один вазон, чтобы ограничить въезд машин, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в социальных сетях 17 декабря появились фотографии, на которых видно, что автовладельцы въезжают под новогоднюю арку, которую недавно установили на улице Горького около Театральной площади.

Глава Анапы Юрий Поляков 17 декабря потребовал найти нарушителей.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник