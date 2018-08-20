В Анапе оштрафовали нарушителей, оказывающих нелегальные фотоуслуги с животными

В городе и дальше будут ловить фотографов, нелегально предлагающих туристам сделать снимки с экзотическими животными.

Полицейские отправились в рейд по пляжам и паркам курорта. Всего за час они обнаружили сразу несколько нелегальных фотоателье под открытым небом. Предприниматели предлагали туристам сделать кадр на память с попугаем, обезьяной или пони. Миниатюрные лошадки еще и катали всех желающих. Конечно, не бесплатно. Работать ради наживы хозяев зверям приходится целыми днями — на коротком поводке и под палящими лучами солнца. Формально животные здоровы. У владельцев при себе оказались все необходимые ветеринарные документы. Но закон они все равно нарушили.

«Сегодня у них есть частично определенный регламент, где конкретно они имеют право стоять. И дело в том, что если животное у них на самом деле имеет все прививки и они зарегистрированы, то здесь нет никаких проблем для препятствия оказания данных услуг. Единственное, с чем мы боремся — с тем что люди оказывают свои услуги незаконно в неустановленных местах. В этом случае мы принимаем конкретные меры», — рассказала главный специалист управления муниципального контроля Анапы Татьяна Буняк.

Тех, кто впервые решил в неположенном месте подработать на фото с животными, ждет штраф — 3 тыс. рублей. А вот тем, кто эксплуатирует экзотических питомцев постоянно, придется заплатить уже 5 тыс.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник