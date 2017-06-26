style=»width: 100%;»> В Анапе откроется первая в России кооперативная винодельня

Торжественное мероприятие пройдет 30 июня 2017 года в «Винной деревне». В рамках открытия запланировано проведение Дня фермера-винодела, конкурса вин и круглого стола. Начало мероприятий в 13:00. Для гостей и туристов праздника доступ на все мероприятия свободный.

Как рассказали в управлении по виноградарству и винодельческой промышленности краевого минсельхоза, в сельскохозяйственный потребительский кооператив вошли 47 виноделов со всей страны. В их распоряжении 130 га сельхозугодий. Кооператив занимается закладкой виноградников, строительством объектов глубокой переработки виноградного сырья, подвалов длительной выдержки виноградных вин, а также созданием рекреационной зоны агротуризма на территории виноградарско-винодельческого кластера в долине реки Шкуратка. Проект рассчитан на длительный срок освоения – около 25 лет, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе минсельхоза Кубани.

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