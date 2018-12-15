В Анапе откроют девять елочных базаров

Купить елку на них можно будет с 16 декабря.

В городе базары откроют на улице Владимирской, 184а, на Симферопольском шоссе, 35 и на пересечении улиц Ленина и Омелькова.

Жители села Цибанобалка смогут купить дерево на улице Садовой, 43, а в Витязево будут действовать две новогодние ярмарки: на пересечении улиц Черноморской и Степной, а также на улице Горького, 85.

В Супсехе базар откроют на улице Советской (в районе остановки «Аэродромная») и на улице Советской,29а, а в станице Гостагаевской — в районе станичного парка.

Ярмарки будут работать ежедневно с 10:00 до 20:00, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре официальные елочные базары откроются 15 декабря.

Россиянам рассказали, как правильно выбрать новогоднюю елку.

О том, какую елку с точки зрения экологии предпочтительнее покупать — живую или искусственную, читайте в нашем материале.

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