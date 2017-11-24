В Анапе откроют культурно-развлекательный парк с таиландской тематикой

Ожидается, что парк «Тай Сити» начнет принимать туристов в 2020 году.

Фестиваль туристических возможностей сейчас проходит в Сочи. Международный форум туриндустрии собрал представителей десятков стран. И они решают, чем зимой удивлять путешественников.

Например, выбравшие для отдыха Анапу могут заодно посетить и Таиланд. Обустраивать экзотическую зону в городе начнут в ближайшие годы. Бизнесмены из Юго-Восточной Азии планируют вложить в строительство около 100 млн долларов.

Между собой предприниматели называют будущий развлекательный центр «туристическим телепортом». Жители России и стран ближнего зарубежья смогут, отдыхая в Анапе, в одно мгновение переместиться в атмосферу страны улыбок, как часто называют Таиланд.

«Мы выбрали Анапу как наиболее удачное место расположения. Во-первых, это очень теплый город. Во-вторых, это равнинная поверхность, здесь можно выбрать достаточно хороший участок земли для строительства тематического парка», — сказал основатель компании «Тай Сити» Супадон Чоммонгкол.

Будущий парк обойти за одни день не получится, уверяют авторы проекта. В отдельном павильоне откроется арена традиционного для Таиланда вида спорта, где можно будет поболеть за бойцов муай тай.

Любителям необычных развлечений предложат бега, но не лошадиные, а поросячьи. И это тот случай, когда победители будут рады не кубкам, а мискам с вареной морковью.

Международный туристский форум в Сочи проходит уже в четвертый раз.

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