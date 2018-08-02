В Анапе откроют сквер в честь 80-летия Краснодарского края

Торжественное открытие новой зеленой зоны пройдет в поселке Супсех 25 августа.

Сейчас парк разделен на зеленую и тротуарную зоны, почти везде лежит плитка. А по периметру главной площади установлены фонарные столбы. Практически завершена разводка электрики для ночного освещения. Также на входе оформляют арку, которую будет украшать светодиодная вывеска, 70% строительных работ уже выполнены.

«Участок был достаточно сложным: перепад по высотам порядка 15 м. Сейчас удалось выровнять эти массы за счет строительства дополнительных опорных стен. Около 2 тыс. 500 кв. м мы закрываем плиткой и примерно 2 тыс. 600 кв. м будем озеленять», — рассказал генеральный директор подрядной организации Иван Слюсарев.

В ближайшие дни строители планируют приступить к благоустройству: установить скамейки, урны и архитектурные украшения.

Все новости по теме:

80-летие образования Краснодарского края

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник