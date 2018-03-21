В Анапе открыли экскурсии к православным храмам и зарослям можжевельника

В городе-курорте к летнему сезону турфирмы разработали новые экскурсионные маршруты.

«Недавно открыли маршрут «Храмы Анапы». Экскурсии проводят каждое воскресенье, люди с удовольствием принимают участие. В прошлое воскресенье отправили больше 40 человек. Экскурсия начинается со Свято-Вознесенского храма и костела Святой Ядвиги в станице Анапской, затем переезжаем в Гай-Кодзор в армянский храм Сурб Геворг, далее едем в старейший в Анапе храм Святого Онуфрия», — рассказала директор одной из туристических фирм.

Еще одна новинка — маршрут «Минеральные воды Анапы». Гиды разрабатывали его с акцентом на межсезонье, он демонстрирует возможности лечебной базы курорта. Путь начинается с усадьбы «Семигорье», следующая остановка — санаторий «Родник», после чего участники экскурсии посещают бюветы Анапы.

На курорте разработали два новых экологических маршрута. Экотур «Тропой можжевельников» проходит на Большом Утрише. Гостям предлагают прогуляться вдоль заповедника, посетить пять смотровых площадок. Завершается экотур чаепитием.

Также разработана программа экскурсии «Анапа — климатический курорт» с посещением Большого Утриша, аквариума и лаборатории «Мир в капле воды» в Центре изучения Черного моря, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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