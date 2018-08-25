В Анапе открыли новый сквер Воинской славы

В селе Супсех 25 августа состоялась торжественная церемония открытия нового сквера Воинской славы.

Его возведение приурочили к 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Гостей праздника — ветеранов войны, депутатов, представителей казачества и активистов общественного самоуправления — поздравил глава города-курорта Юрий Поляков.

«Такие современные объекты очень нужны Анапе. Это одновременно уголок для семейного отдыха с детьми и площадка для массовых мероприятий, в которой нуждались жители Супсеха. Также это сквер с памятниками военной истории, где можно проводить уроки мужества и патриотизма», — отметил Юрий Поляков.

Работы по благоустройству сквера будут продолжены: осенью здесь посадят хвойные и лиственные деревья, декоративные кустарники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Анапы.

После того, как красную ленточку перерезали, присутствующие возложили цветы к братской могиле воинов, погибших при освобождении Супсеха от немецко-фашистских захватчиков 21 сентября 1943 года, а также к обелиску памяти погибших и пропавших без вести в годы войны жителей села.

После церемонии открытия состоялись детский праздник и концерт Анапского казачьего хора и творческих коллективов.

Фото пресс-службы администрации Анапы

Фото пресс-службы администрации Анапы

Фото пресс-службы администрации Анапы

Фото пресс-службы администрации Анапы

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