В Анапе открыли «Парк будущего» для участников движения WorldSkills

В церемонии открытия приняли участие заместители министра образования и науки РФ Павел Зенькович и Людмила Огородова.

Уникальный учебно-тренировочный центр «Парк будущего» открыли во Всероссийском детском центре «Смена». Он станет базовой площадкой для подготовки Национальной сборной России по профессиональному мастерству для участия в европейских и мировых чемпионатах, в частности, в мировом чемпионате WorldSkills 2019 года, который пройдет в России.

Строительство «Парка будущего» происходило в рекордные сроки — за два месяца. Замминистра образования и науки Людмила Огородова сообщила, что на создание проекта уже потрачено 230 млн рублей, финансирование проекта может быть удвоено на следующий год.

«Как мы обычно выбираем профессию: мы посмотрели на соседа, который закончил экономический факультет, работает в банке, у него большая зарплата, машина, квартира, и, наверное, мне надо так же. Мы посмотрели телевизор, и кто-то занимается балетом, ездит по миру, его видят, и, наверное, мне надо попробовать так же. Но никогда не было возможности испытать себя, свою предрасположенность, биологическую предрасположенность — к интеллектуальной деятельности, к работе руками, к координационной, к управлению — к чему мы предрасположены. Потому что талант — это очень важная составная часть успеха в будущем», — заявила Людмила Огородова.

Она отметила, что те проекты, которые сегодня реализуются: детские технопарки, кванториумы, всероссийский центр, учебно-тренировочный полигон, который открылся на базе «Смены» — это «как раз возможность вам послушать себя, посмотреть, получается ли это, чтобы определиться очень рано».

По ее словам, в мире сегодня каждый пятый молодой человек не имеет работы и возможности получить образование.

«А у нас в университете какая-то часть детей отчисляется, потому что они поняли, что ошиблись с выбором. Они теряют пять лет, разочаровываются в жизни, становятся неуверенными в себе, поэтому очень важно самоопределиться очень рано, и очень важно очень рано начать набирать компетенции, профессионализм и понимание самого себя в этой жизни», — подчеркнула она.

Инфраструктура центра состоит из тренировочного комплекса национальной сборной и центра профессий «Парк будущего» — образовательных павильонов, сгруппированных по шести направлениям: «Промышленность», «Строительство», «Сервис и дизайн», «Информационные технологии», «Транспорт», «Профессии будущего». Среди кластеров центра профессий «Парк будущего», а также площадок профессиональных проб и соревнований юниоров JuniorSkills такие компетенции, как мобильная робототехника, флористика, инженерный дизайн, кулинария, швейное дело, кирпичная кладка и другие, сообщает РИА «Новости».

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