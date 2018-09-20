В Анапе открылся краевой педагогический форум

На него 20 сентября приехало больше 500 участников. Это преподаватели, директора колледжей и техникумов, представители власти и предприятий. Главная тема встречи — модернизация профессионального образования Кубани.

«Повышение качества образования — то, над чем сегодня работают все. В проекте образования поставлена амбициозная задача: по ряду позиция войти в десятку лучших в мире. Это очень ответственный и стремительный шаг», — сказала министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

Еще одна задача — выпускать специалистов, востребованных на рынке труда так, чтобы молодые люди, получившие среднее профессиональное образование, не оставались без работы.

Необходимо наладить контакт учебных учреждений и предприятий, чтобы формировать заказ на определенных специалистов можно было еще на этапе поступления абитуриентов. В этом направлении уже движется Анапский сельскохозяйственный техникум. Он сотрудничает с винодельческими производствами.

«Когда студент приходит учиться к нам, он изучает профессиональные дисциплины, у него идет производственная практика на предприятии, стажировка. То есть он уже получает те навыки, которые будут у него запрошены — он ориентирован на этот рынок труда», — отметил директор Анапского сельскохозяйственного техникума Иван Чернышов.

Кроме того, у школьников в Анапе есть возможность получить свою первую рабочую специальность — садовник.

Краевой педагогический форум завершится 20 сентября. Участники обсудят и постепенный переход к тому, чтобы выпускники средне-специальных учебных заведений сдавали экзамен по методике движения «Молодых профессионалов».

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