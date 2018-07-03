В Анапе открылся туристический маршрут через заповедник «Утриш»

Набираются группы по 20 человек, экотропа проходит и через Черноморское побережье.

Опытные гиды и инструкторы покажут местные растения и расскажут о них. За поведением туристов будет следить охрана.

«Нельзя от людей прятать то, что есть. Но показывать надо так, чтобы все было организовано, чтобы люди не портили окружающую среду и видели, как прекрасна Анапа», — отметил заместитель директора заповедника «Утриш» Олег Козырев.

Прогулка в лесном музее рассчитана на несколько часов. На пути запланированы остановки для отдыха, в том числе и на берегу моря.

Новые маршруты для туристов на Кубани открылись также в Сочи, Геленджике, Курганинском, Северском и Тихорецком районах. Всего в этом году работает около 300 направлений, это на девять больше, чем в 2017 году. Прибавилось в регионе и культурно-развлекательных, и познавательных объектов. Сейчас их 620, на 15 больше, чем в прошлом году.

В крае появились места, где расскажут об истории Древней Греции. Например, в Геленджике посетители нового культурного центра смогут взять уроки языка эллинов, попробовать блюда греческой кухни и напитки. А с кубанскими традициями познакомят в Северском районе, в доме-музее «Дарица». Там можно побывать в хатах и мастерских старого села. Заняться рыбной ловлей можно в Курганинском районе: туробъект «Клевая рыбалка» открылся на Родниковских прудах. Также среди новшеств — экскурсии по местам боевой славы и экотропы в Крымском, Туапсинском и других районах края.

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