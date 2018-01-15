В Анапе отравившиеся дети готовятся к выписке

Отравление произошло 14 января в одном из домов в селе Цибанобалка.

Дети в возрасте от одного года до 11 лет, а также их мать и бабушка были госпитализированы с первыми признаками интоксикации: головной болью, тошнотой и слабостью. Недомогание они почувствовали, когда находились в своем доме, который оборудован газовым отоплением. После того, как они поступили в больницу, врачи назначили лечение.

«Выполнены общеклинические анализы крови, биохимический анализ крови, сделана электрокардиография. Пострадавшие осмотрены специалистами — неврологом, лором и педиатром. В данном случае главным анализом является измерение изменения сатурации крови, то есть обогащения крови кислородом», — рассказала главный врач детской городской больницы Анапы Светлана Сидловская.

Сейчас все дети готовятся к выписке, их состояние оценивается как удовлетворительное. По факту отравления людей Следственный комитет проводит проверку, основная версия — отравление угарным газом. Специалисты просят всех жителей края быть осторожными и использовать только исправное отопительное оборудование, которое необходимо проверять каждый год.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», специалисты «Анапагоргаз» не нашли утечки в доме, где отравилась семья.

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