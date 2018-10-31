В Анапе парк военной техники пополнят вертолеты

31 октября в 17:35

По приказу Минобороны России в город прибудут три вертолета: два Ка-26 и один Ми-8.

Технику ждет процедура демилитаризации, после чего ее направят для пополнения патриотического парка.

У самолета Су-27, который стал первым экспонатом парка военной техники на Симферопольском шоссе, теперь есть пилот. Специалисты авиабазы из Крымска поместили в кабину манекен в обмундировании военного летчика.

Проект военно-патриотического парка, расположенного на въезде в Город воинской славы, реализуется по инициативе главы курорта Юрия Полякова. В день освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков парк встретил первых посетителей.

«Я часто проезжаю мимо и вижу здесь много людей с детьми. Это значит, что задумка Юрия Федоровича возымела действие. Такой парк — важный объект для Города воинской славы. И, возможно, увидев вблизи настоящий военный самолет, какой-нибудь мальчишка примет решение поступать в летное училище», — прокомментировал заместитель главы Роман Дикий.

Он поблагодарил специалистов авиабазы, которые помогали во всех монтажных работах при установке и монтаже самолета, и подчеркнул, что экспозиция парка будет пополняться, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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