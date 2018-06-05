В Анапе перед открытием курортного сезона привели в порядок пляжи

05 июня в 17:22

На каждом муниципальном пляже проверяют благоустройство, санитарное состояние и наличие объектов несанкционированной торговли.

В Анапе, Витязево, Джемете, Сукко и Благовещенской установлены новые спасательные посты. На брендированных конструкциях из белого дерева на небольшом расстоянии от земли смонтируют звонок, с помощью которого к медикам и спасателям смогут обратиться люди с ограниченными возможностями здоровья. В этом сезоне на пляжах будут дежурить от 640 до 680 матросов-спасателей.

В Сукко, Благовещенской и Витязево на пляжных территориях появились обновленные навесы и новые места для курения.

Ночью и утром на пляжи выходят трактора и сеялки, которые рыхлят песок и очищают песок от мусора. В ежедневной уборке береговой линии протяженностью более 22 км участвуют 90 человек.

«Мы регулярно встречаемся с общественниками — представителями организации инвалидов-колясочников и вместе обсуждаем, какие еще нововведения нужны, чтобы наши пляжи стали доступными. Все требования стараемся учитывать, а новинки тестируем вместе. Так, например, сделали новые дорожки, установили новые раздевалки с поручнями и пуфиками. Так же, как и на спасательных постах, в раздевалках будут звонки», — цитирует директора муниципального предприятия «Объединение курортных услуг» Андрея Сидикова пресс-служба администрации Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе 10 июня откроется курортный сезон. В оздоровительные лагеря сюда уже приехали более 4 тыс. детей.

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