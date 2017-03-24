В Анапе по дороге домой с тренировки пропал 11-летний школьник

В Анапе 23 марта в розыск объявили 11-летнего Александра Ивентьева.

В полицию около 23:00 поступило сообщение о том, что пропал мальчик, живущий в селе Супсех. Установлено, что около 16:00 он пошел на тренировку и домой не вернулся. Сейчас его разыскивают около 100 сотрудников полиции, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Школьник был одет в куртку темного цвета, коричневые джинсы, серую футболку.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Александра Ивентьева, просят позвонить в ОМВД РФ по Анапе по телефонам: 02, (8861)334-68-82 или (8989)766-22-25.

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