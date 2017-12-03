В Анапе по дороге из школы пропала девятилетняя девочка

Полиция разыскивает ученицу школы № 6 Валерию Халикову.

Правоохранителям 2 декабря поступило сообщение о том, что девятилетняя девочка ушла из школы около 12:00. Однако сейчас о ее местонахождении ничего не известно.

Валерия Халикова живет в поселке Супсех. На вид школьнице 10-12 лет. Она среднего телосложения, рост 150-160 см. Девочка имеет русые волосы, чуть ниже плеч. Была одета в красную болоньевую куртку, черные брюки, черные туфли.

Граждан, которые знают о том, где может находиться ребенок, просят позвонить по телефону 02, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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В Анапе создали оперативный штаб для поиска пропавшей школьницы.

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