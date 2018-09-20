В Анапе по дороге в школу пропала 14-летняя девочка

Софья Маркова 19 сентября в районе 10:30 ушла из дома в школу №1. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

Особые приметы: на вид 14-16 лет, славянской внешности, овальное лицо, худощавого телосложения, рост 160-165 см, волосы длинные ниже плеч, светло-русые, глаза зеленые. Из особых примет — на правой стопе шрам 5 см.

Софья Маркова была одета в платье черного цвета до колен, серую кофту в черную полоску, черные кроссовки на белой подошве, при себе имеет рюкзак коричневого цвета.

В случае обнаружения девочки необходимо сообщить об этом по телефонам 02, 4-68-82 или 3-66-29, 3-66-50.

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