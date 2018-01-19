В Анапе по факту сброса сточных вод в море завели дело

В районе городского пляжа поселка Сукко активисты регионального отделения ОНФ обнаружили места несанкционированного выброса канализационных стоков и свалок бытового мусора.

Активисты, представители правоохранительных органов и эксперты провели осмотр пляжа поселка Сукко в рамках акции «Чистый берег» на базе Всероссийского детского центра «Смена». Они обнаружили свалку и стоки.

ОНФ обратилось в управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея с просьбой проверить источники канализационных сбросов, загрязняющих реку в районе пляжа. Выяснилось, что сброс производило одно из предприятий. При этом у юридического лица отсутствуют разрешения на сброс.

В отношении нарушителей составили протоколы по ст. 7.6 и ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ОНФ.

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