В Анапе почтили память погибших 75 лет назад моряков-десантников

Митинг-реквием прошел 1 мая на площади перед памятниками Герою Советского Союза капитану Дмитрию Калинину и героям морского десанта. Они погибли в ночь на 1 мая 1943 года.

Участие в митинге приняли школьники, представители общественных организаций и казачества, жители округа, а также племянница старшины Анатолия Малиновского, который входил в состав десанта под руководством капитана Калинина.

Память павших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. К памятнику возложили венки и корзины с цветами. Поминальную службу совершил настоятель Свято-Варваринского храма протоиерей Алексий, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Все новости по теме:

75 лет освобождению Кубани

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник