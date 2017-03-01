В Анапе подвели итоги детской киноакадемии

Во Всероссийском детском центре «Смена» в Анапе 28 февраля подвели итоги «Зимней детской киноакадемии».

В ней приняли участие 300 человек из 27 регионов России. За три недели они установили рекорд по отснятому материалу — 60 видеороликов.

По итогам фестивального показа, который прошел 28 февраля, жюри во главе с режиссером и актером, заслуженным деятелем искусства России Дмитрием Астраханом назвало победителей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе детского центра.

Илья Левченко из Екатеринбурга получил приз за «Лучший буктрейлер» — «Кошкин дом». Софья Васенко (Алтайский край) победила в номинации «Лучший анимационный фильм» с лентой «Яблоня и мальчик». Лучшим режиссером стала Дарья Воронцова из Санкт-Петербурга с фильмом «Свечи».

В номинации «Лучший продюсер» победа досталась Виктории Заворзиной из Волгограда за фильм «Совесть». Лучшим гримером иноакадемии стала Юлия Пархоменко, а лучший сценарий к фильму «Евгений Онегин: новая история» написала Дарья Кананыхина.

В номинации «Лучший оператор» победила Анна Сибилева, а приз в номинации «Лучший режиссер монтажа» получил Елисей Чумачев за картину «Удар за любовь». Лучшим экологическим роликом стало видео «Сортируйте мусор», а приз зрительских симпатий получила кинолента под названием «Любовь моя вечна».

Лучшим актером стал Владимир Дорошенко из Санкт-Петербурга, а лучшей актрисой — Дарья Анишина из Шаховского района Московской области. Она же получила главный приз киносмены — грант на бесплатное обучение в Московском институте телевидения и радиовещания Останкино.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», зимняя киноакадемия открылась 10 февраля во Всероссийском детском центре «Смена» в Анапе. По словам организаторов, выпускники киноакадемии прошлых лет уже снимаются в полнометражных фильмах.

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