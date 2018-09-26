В Анапе полицейский получит 350 тыс. рублей за незаконное увольнение

Анапский суд признал, что мужчину сократили незаконно, и принял решение о его восстановлении в должности.

Мужчину уволили с должности младшего инспектора по досмотрам Анапского ЛО МВД России на транспорте в связи с сокращением штата. Он не согласился с увольнением и обжаловал приказ начальника полиции в Анапском районном суде. Суд установил, что увольнение полицейского прошло с нарушением требований законодательства — его не уведомили за два месяца о предстоящем увольнении.

Суд принял решение восстановить сотрудника полиции на службе в органах внутренних дел, выплатить ему заработную плату в размере более 250 тыс. рублей за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

Исполнение судебного решения взято прокуратурой на контроль, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

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