В Анапе пошел ледяной дождь

Об этом днем 27 февраля сообщили жители города-курорта.

В пресс-службе ЕДДС Анапы подтвердили эту информацию.

«Днем пошел дождь, который при попадании на землю тут же замерзает и превращается в лед. На дорогах образовалась гололедица», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Анапской службы спасения.

На официальном сайте администрации Анапы сообщили, что в связи с ухудшением погодных условий на территории города-курорта возможны обледенение проводов и гололедица. По предварительным прогнозам, осадки и сильный ветер сохранятся до первой половины 28 февраля. Порывы ветра могут достигать 13—18 м/с.

В связи с гололедицей управление гражданской обороны и защиты населения администрации Анапы просит жителей и гостей города-курорта соблюдать меры личной безопасности, не использовать личный транспорт, усилить внимание за пожилыми людьми и детьми.

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