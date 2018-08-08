В Анапе после аварии на водоводе начали подвозить воду к жилым домам

Ранее подвоз воды был организован к социальным объектам: больницам, поликлинике и трем работающим детским садам.

В обеспечении водой жителей курорта задействовано 13 единиц техники. Дополнительные машины с цистернами прибыли из соседних городов — Краснодара, Новороссийска, Темрюка и Крымска.

Для жителей многоквартирных домов подвоз воды осуществляется по заявкам управляющих компаний. Жители частных домов могут обратиться непосредственно в УЖКХ по телефону: 8 (86133) 2-44-15.

Ситуация находится под контролем оперативного штаба, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 8 августа в 4:00. Из строя вышел водовод диаметром 1 тыс. 200 мм.

В детских садах 8 августа объявили нерабочим днем, только три учреждения начали работу. К ним был организован подвоз воды.

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