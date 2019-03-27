В Анапе после столкновения опрокинулась скорая с пациентом внутри

Авария произошла вечером 27 марта на перекрестке улиц Астраханской и Омелькова.

По предварительным данным, водитель KIA выехал на перекресток со стороны улицы Омелькова на разрещающий сигнал светофора, где столкнулся с машиной скорой помощи, которая двигалась с улицы Астраханской на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения медтранспорт опрокинулся на бок.

«В момент аварии у машины скорой помощи были включены проблесковые маячки и звуковые сигналы. В автомобиле находился пациент, он не пострадал. Его оперативно пересадили в другую машину скорой помощи», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту аварии проводится проверка.

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