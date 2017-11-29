В Анапе построенные к ЧМ-2018 по футболу стадионы передадут детским спортивным школам

На футбольных полях в Анапе завершили укладку газона.

Газоны, которые уложили на поля, три года росли в специальном питомнике. За это время у них образовалась мощная корневая система, поэтому газоны получились плотными, как ковер. В каждом из газонов — три вида травы: один из них быстро растет, второй — устойчив к холодам, а третий имеет выносливые стебли. Покрытие и сами объекты будут полностью соответствовать стандартам ФИФА. Специалисты уверены, что трава приживется.

«Если мы стелим такой газон в центральной части России, в Волгоградской, Омской областях, и он приживается, то в Анапе это покрытие будет чувствовать себя прекрасно. Ухаживать, конечно, за ним надо: стричь, вносить удобрения», — рассказал начальник участка Роман Кузнецов.

В Витязево уже начали возводить каркас административного здания, где будут раздевалки, душевые, конференц-зал. В Анапской рабочие укладывают последние квадратные метры покрытия. Особенность данного стадиона в опорных стенах вокруг, чтобы компенсировать перепад высоты. Поля оснастили системой полива, источники воды закрыли кусками дерна.

В Анапе строительство объектов к ЧМ ведут по графику. Сдать стадионы необходимо весной 2018 года. После ЧМ-2018 по футболу стадионы передадут спортивным школам курорта, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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