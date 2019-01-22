В Анапе построят новый объезд и кольцевую развязку

Проекты по развитию дорожно-транспортной сети Анапы посмотрел вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский во время рабочего визита.

Строительство новых и реконструкция старых дорог — эффективный способ борьбы с заторами. В этом году на курорте появится новая объездная дорога, соединяющая Супсехское и Анапское шоссе. Благодаря поддержке министерства транспорта края сделают кольцевую развязку в районе санатория «Россиянка» и дополнительную четвертую полосу на Симферопольском шоссе — от будущего кольца до Анапы. А в селе Витязево в ближайшее время начнут строить участок дороги на улице Короткой.

Анатолий Вороновский посетил также хутор Рассвет и станицу Анапскую. Из-за обильных осадков, выпавших за последние несколько дней, здесь затопило дворы и огороды жителей. Вице-губернатор подчеркнул, что следить за обстановкой следует круглосуточно и до полного схода паводковых вод.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», муниципалитеты Кубани в 2019 году получат от края более 1,1 млрд рублей на ремонт дорог.