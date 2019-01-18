Сейчас к реконструкции готовят Супсехский проезд.
Это станет первым этапом строительства дороги, соединяющей Супсехское и Анапское шоссе.
Для борьбы с пробками на въезде в Анапу планируют построить кольцевую развязку в районе санатория «Россиянка» и дополнительную четвертую полосу на Симферопольском шоссе от будущего кольца до Анапы. Работы должны завершить к началу курортного сезона в 2019 году.
Кроме того, началось строительство обхода Анапы через Чембурку и хутор Красный с выходом дороги в районе хутора Воскресенского, сообщили иннтернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Анапы.
Чтобы разгрузить улицу Черноморскую в селе Витязево, необходимо построить участок дороги 1 тыс. 350 м по улице Короткой до улицы Рабочей, который будет примыкать к Черноморской. В ближайшее время службы Анапы займутся документов по этому проекту.
Вице-губернатор Кубани Анатолий Вороновский отметил, что в целом администрация города успешно работает над решением вопроса с пробками на дорогах курорта.
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