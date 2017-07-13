В Анапе построят соответствующие требованиям ФИФА тренировочные площадки

На этих объектах будут заниматься команды, которые примут участие в чемпионате мира по футболу в 2018 году.

Ход строительства тренировочных площадок проинспектировал вице-губернатор Андрей Алексеенко. Одна из них расположена в станице Анапской, вторая — в поселке Витязево. На оба объекта получена проектно-сметная документация, которая прошла госэкспертизу, определены подрядчики строительства.

На участке в Анапской проводят демонтажные и подготовительные работы, строители занимаются планировкой земельного участка. По проекту предусмотрено размещение административно-бытового корпуса, контрольно-пропускного пункта, блока санузлов, тренировочного поля с технологической зоной для разминки, скамеек запасных игроков и арбитров, трибуна на 500 мест, мачты освещения, объекты инженерного оборудования, парковка для сопровождающих и участников соревнований.

«Чтобы уложиться в сроки, подрядным организациям, заказчику — Главному управлению строительства Краснодарского края, нужно ежедневно бывать на строительных площадках и следить за ходом выполнения работ», — подчеркнул Алексеенко.

Площадки будут соответствовать требованиям ФИФА и стандартам профессионального футбола. В селе Витязево площадь футбольного поля с зоной разминки составляет 8 тыс. 214 кв. м. Вместимость трибун — 500 зрителей.

Административно-бытовой корпус будет состоять из двух блоков для команд, конференц-зала, кабинета врача, тренерской, помещения администрации, помещений инженерных сетей. Все три входа в здание будут оснащены пандусами для доступа маломобильных групп населения. В блоке для команд сделают раздевалку на 29 человек, массажную комнату, душевую, санузел, умывальную.

«Не всем регионам выпала честь принимать чемпионат мира по футболу. Для нашего края — это огромная ответственность. Губернатор поставил задачу, чтобы тренировочные площадки были построены в срок и в соответствии со всеми требованиями. Мы уже успешно сдали первый экзамен в Сочи на Кубке конфедераций, поэтому нет никаких сомнений — в Анапе все тоже будет на высочайшем уровне», — отметил Алексеенко.

После соревнований тренировочные площадки передадут спортивным образовательным учреждениям Анапы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вернуться на ленту

Источник