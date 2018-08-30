В Анапе построят три школы

Об этом рассказал глава города Юрий Поляков на муниципальном совещании педагогов.

Поляков поздравил учителей с грядущим Днем знаний и подчеркнул, что в этом году праздник пройдет под знаком 75-летия освобождения Кубани и Анапы от немецко-фашистских захватчиков. Он призвал уделять в работе больше внимания патриотизму.

Исполняющая обязанности начальника управления образования Елена Быкова указала на проблемы, которые нужно решать. Это и более активное внедрение в образовательный процесс интернет-технологий, особенно в сельских школах, и недостаточно успешные результаты анапских выпускников на ЕГЭ, и переполненность школ.

Глава Анапы сказал, что муниципалитет пытается сделать все возможное для решения проблемы переполненности учебных заведений. На территории школы № 6 скоро начнется строительство корпуса начальной школы на 400 мест. В планах — строительство школы на 1,1 тыс. мест на улице Спортивной в Алексеевке. Проектно-сметная документация будет готова уже в сентябре.

Поляков добавил, что также в планах — строительство школы в жилом микрорайоне Горгиппия на 1 тыс. 550 мест. Инвестор собирается возвести ее к 2020 году, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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