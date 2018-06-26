В Анапе потушили лесную подстилку на горе Лысой

Пожар 26 июня в районе села Супсех тушили с помощью самолета-амфибии Бе-200. Он зачерпывает воду в акватории моря, подлетает максимально близко к очагу и опустошает баки.

Пламя охватило несколько гектаров. Распространению огня способствовал ветер. Дымовую завесу было видно практически с любой точки анапского берега. Около 19:00 огонь потушили.

Что стало причиной пожара, сказать сложно, разбирательство еще впереди. Но как правило, к таким возгораниям может привести либо непотушенный туристами костер, либо выброшенное стекло, которое под лучами солнца действует как лупа.

Спасатели напоминают: сейчас разводить огонь в лесах категорически запрещено. Одна искра может уничтожить десятки гектаров.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник