В Анапе потушили пожар в плавнях

Возгорание ликвидировали 19 августа в 16:34.

Об этом интернет-порталу «Кубань 24» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 18 августа в 13:08 поступило сообщение о возгорании камыша в плавнях реки Анапки.

Из-за пожара в плавнях эвакуировали семью из четырех человек.

Пожар локализовали 19 августа в 15:43. В тушении задействовали 91 человек и 26 единиц техники. Вертолет Ми-8 произвел 178 сливов воды — 890 т, самолет Бе-200 выполнил 33 сброса воды — 396 т.

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