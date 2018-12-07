В Анапе потушили пожар в трех частных домах

Площадь пожара на улица Терской составила 700 кв.м.

В 22:58 спасатели ликвидировали открытое горение, а в 00:24 потушили пожар.

Погибших и пострадавших нет, во время тушения из зданий эвакуировали девять человек, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На месте работали 75 человек и 23 единицы техники, от МЧС России 44 человека и 12 единиц техники. Привлекали три звена газодымозащитной службы, лафетный ствол и шесть стволов «Дельта».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на улице Терской начался 6 декабря около 20:00. Горели кровли трех частных домов.

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