В Анапе потушили возгорание травы на пустыре

Возгорание ликвидировали в 21:33.

Всего в тушении было задействовано 56 человек личного состава и 21 единица техники, в том числе от МЧС России — 44 человека личного состава и 11 единиц техники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе загорелись трава и мусор на пустыре в районе хутора Красного.

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