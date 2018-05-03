В Анапе появились роботы, постригающие газоны

03 мая в 21:04

Газонокосилки в виде насекомых будут приводить в порядок местные лужайки. Называется такое умное устройство автомувер.

Работает он от экономного электрического аккумулятора. Это существенный плюс для экологии. Также робот оснащен системой GPS, с ее помощью он намечает трудовой фронт и рисует карту. Когда заряд заканчивается, робот сам едет заряжаться энергией на базу.

Принцип газонокосилки разработчикам подсказали бараны. Так же, как и эти животные, автомувер определяет, на каком участке травы больше. Туда и направляется, чтобы все подровнять. За пару дней этот умный жук может обработать около пяти соток, а затем просто поддерживает красоту.

Пока в Анапе два таких робота. Совсем скоро подобные появятся и в Краснодаре.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник