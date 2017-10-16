В Анапе презентуют книгу «Утриш сквозь века»

Ее автором стал заместитель заведующего Анапским археологическим музеем, кандидат исторических наук Андрей Новичихин.

Хронологические рамки книги охватывают период от Каменного века до позднего Средневековья. Андрей Новичихин в своей работе рассказывает историю освоения человеком района полуострова Абрау, на котором расположен заповедник «Утриш».

«В книге раскрываются такие темы, как первобытная археология региона, освоение его древними греками и возможное сакральное восприятие ими скального массива Большого Утриша. А также культура населявших район в раннем Железном веке племен раннего Средневековья – могильник Дюрсо, обнаруженные в регионе клады античных и византийских монет, монументальные памятники средневекового христианства в долине Сукко, загадочные каменные конструкции в районе Малого Утриша, курганные древности позднесредневековых адыгов», — сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

Презентация пройдет 18 октября в Анапском археологическом музее в 12:00. Выход книги «Утриш сквозь века» приурочен к столетию со дня образования первого заповедника в России. По окончании презентации в музее пройдет экскурсия по залу с экспонатами той эпохи, о которой рассказывается в книге.

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