В Анапе при падении в канализационный колодец погиб пятилетний мальчик

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В Анапе при падении в канализационный колодец погиб пятилетний мальчик

Это произошло днем 10 апреля в поселке Супсех в районе улицы Советской.

«По предварительным данным, мальчик в возрасте 5 лет упал в открытый люк водопроводного колодца. Глубина колодца — около 2 м, он частично заполнен водой. В результате ребенок погиб. Сейчас на место происшествия выехал следователь. Для выяснения точной причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

По факту случившегося начали проводить доследственную проверку, по окончании которой примут процессуальное решение.

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