В Анапе при спуске на воду накренился теплоход «Горгиппия»

Это произошло 29 апреля в морпорту города-курорта.

Видеозапись опубликовали очевидцы в социальных сетях. На ней видно, как судно накреняется в тот момент, когда портовый кран опускает его на воду. В итоге в момент касания с водой теплоход выравнивается.

«Портовый кран не выдержал нагрузки и «что-то пошло не так». Повезло, что крен происходил медленно и в итоге судно плавно легло на воду боком. Иначе знаменитую «Горгиппию» могла бы постичь участь «Титаника»», — пишут очевидцы в соцсетях.

В результате инцидента у теплохода сломалась лишь радиомачта.

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