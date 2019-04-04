В Анапе приостановили строительство триумфальной арки

Строительные работы продолжат после проведения археологических раскопок.

Триумфальную арку на Театральной площади курорта начали возводить на прошлой неделе. Однако 2 апреля строители прекратили работы.

Начальник отдела памятников археологии управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края Георгий Давыденко отметил, что работы проводили на территории памятника археологии «Горгиппия» без предварительного согласования, без проведения предусмотренных законом исследований.

В связи с этим выдали предписание на приостановку строительных работ.

Проведут раскопки и необходимые исследования. Изымут артефакты и остатки погребений.

«Поскольку на этом месте располагался античный некрополь, можно предположить, что каких-либо серьезных кладок там не будет. Тем не менее, раскопки займут какое-то время», — сказал Давыденко.

После этого строительные работы возобновят, пишет газета «Анапское Черноморье».